Meinl-Reisinger zum 3. Mal Mama: Europa ist da!

Das Ganze sei „ja nicht so sehr eine organisatorische Frage als vielmehr eine emotionelle: Wie geht es den Kindern dabei? Wie geht es mir? Wie ist das mit dem schlechten Gewissen? Ich habe eine Hoffnung, dass bei allem, was sie mir vielleicht einmal an den Kopf werfen werden, sie doch irgendwann einmal sagen werden: Das ist toll, was meine Mutter gemacht hat!“ Auf ihre Familie könne sie sich jedenfalls verlassen, so Meinl-Reisinger, als sie ihre Schwangerschaft verkündete. Sie werde sich mit ihrem Mann, der in Karenz gehe, „partnerschaftlich“ um die Betreuung des Nachwuchses kümmern. Zudem habe das Paar auch „zwei tatkräftige Unterstützerinnen zu Hause“. Die beiden älteren Töchter sind sieben und zehn Jahre alt.