Wie soll das gehen, Frau Meinl-Reisinger?

Das ehemalige Büro von Matthias Strolz in der Wiener Löwelstraße sieht aus wie früher, nur mit andern Bildern an der Wand. „Alles meine, nirgendwo ausgeliehen oder vergessen worden“, stellt seine Nachfolgerin klar, „auch die zwei Einhörner, die dort drüben stehen, begleiten mich schon, seit ich in der Politik bin.“ Dann nimmt Beate Meinl-Reisinger unter einer Lithographie von Eduard Angeli Platz, die eine Brücke und das darunter fließende Wasser zeigt. „Ich finde, das Bild hat einen unglaublichen, beruhigenden Tiefgang.“ Die 40-jährige Wienerin, die sich in den letzten zehn Monaten als unbequeme Oppositionsführerin etabliert hat, geht am kommenden Freitag, wohl nicht von ungefähr am Internationalen Frauentag, in eine kurze Babypause. Das dritte Kind soll Anfang April auf die Welt kommen und - es wird ein Mädchen!