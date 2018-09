NEOS-Chefin Meinl-Reisinger erwartet ihr 3. Kind

NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger hat in einer kurzfristig anberaumten persönlichen Erklärung am Freitag bekannt gegeben, dass sie schwanger ist. „Nein ich werde nicht zurücktreten“, betonte Meinl-Reisinger vor den versammelten Journalisten, die allesamt schon gerätselt hatten, was denn der Grund für die Pressekonferenz sei.