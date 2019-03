„Es war wundervoll!“ Messi vermisst Ronaldo

„Will mit Argentinien etwas gewinnen“

Der 31-jährige Messi sprach in einem weiteren Radio-Interview außerdem über seine kürzliche Rückkehr zum argentinischen Nationalteam nach neun Monaten Pause. „Ich will definitiv etwas mit Argentinien gewinnen, ich will in all den großen Spielen dabei sein“, sagte Messi. Viele Leute hätten ihm davon abgeraten.