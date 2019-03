Frecher Dieb tauscht Fahrrad gegen Auto

Am Freitag um 11.15 Uhr wurde am Franzosenhausweg in Linz eine Polizeistreife von Mitarbeitern eines Autohändlers angehalten und angesprochen, dass sich dort kurz zuvor ein Pkw-Diebstahl ereignet habe. Der Pkw einer 38-Jährigen aus Linz befand sich in der Werkstätte zur wiederkehrenden Begutachtung. Nach Abschluss der Überprüfung des Fahrzeuges wurde es noch in der Waschstraße gewaschen und um etwa 10.30 Uhr vor der Werkstätte abgestellt.