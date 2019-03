Zwei Doppelbogeys kosten Wiesberger tollen Auftakt

Einen österreichischen Golf-Erfolg hat es an der Nebenfront gegeben. Lukas Nemecz hat mit 12 unter Par ein Alps-Tour-Turnier in Kairo und damit nach dem Heimsieg 2017 bei den Gösser Open (Maria Lankowitz) seinen zweiten Titel auf einer europäischen Tour gewonnen. Nemecz führt nach dem zweiten Turnier der fünfteiligen „Winter Series“ in Ägypten auch die Order of Merit der drittrangigen Alps Tour an. Ziel des Steirers bleibt aber, über die Challenge Tour wieder auf die European Tour zu kommen.