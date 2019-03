Breakdance im Programm der Sommerspiele 2024

Das Internationale Olympische Komitee hat vier Sportarten provisorisch in das Programm der Sommerspiele 2024 in Paris aufgenommen. Während Surfen, Skateboarding und Sportklettern bereits 2020 in Tokio olympisch sein werden, akzeptierte das IOC-Exekutivkomitee am Mittwoch auch den von Frankreich gewünschten Breakdance.