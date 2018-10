Löger ordnet staatlichen 20-Milliarden-Schatz neu

Die Würfel sind gefallen: Finanzminister Hartwig Löger (ÖVP) ordnet die staatlichen Beteiligungen neu. Die Aktienpakete an der Post, OMV und der Telekom Austria werden in der neu geschaffenen „Österreichischen Beteiligungs AG“ (ÖBAG) zusammengefasst und aktiv gemanagt. Das Gesetz geht jetzt in Begutachtung.