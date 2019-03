„Kurioses Ergebnis“ führte zu zweiter Bieterrunde

Da es noch die Möglichkeit gegeben habe, „mehr für die Republik herauszuholen“, sei das für alle Mitglieder der Kommission nur logisch gewesen, dass es zu einem „Last and Final Offer“ kommen müsse, so Wieltsch. Es sei von einer Steigerung um 30 bis 60 Millionen Euro die Rede gewesen, die der „vermeintliche Sieger“ wegen des erwarteten Zinsänderungsrisikos zu zahlen bereit gewesen sei. Wie aus der Befragung eines pensionierten Abteilungsleiters im Finanzministeruim am Dienstag hervorging, hatte der damalige Minister Grasser daraufhin ohne Beratungen mit der Kommission eine zweite Runde beschlossen.