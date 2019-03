Banken-KV: Vierte Verhandlungsrunde abgebrochen

Arbeitgeber rufen zum Fortführen der Verhandlungen auf

Ganz anders die Arbeitgeber in einer schriftlichen Stellungnahme: Sie riefen die Arbeitnehmer „zu einer realistischen, faktenbasierten Beurteilung der Situation und einem Fortführen der Verhandlungen auf“. Die Arbeitnehmer hätten die Verhandlungen „plötzlich abgebrochen, obwohl die Arbeitgeber ein vergleichbares Angebot wie im Vorjahr und in der Bandbreite der Abschlüsse der anderen Branchen angeboten haben“, so Markus Posch, Verhandlungsleiter der Arbeitgeber. „Mit 2,66 Prozent Erhöhung plus voller Anrechnung der gesetzlichen Elternkarenzzeiten bei niedrigerer Inflation als im Jahr davor, wurde ein absolut faires Angebot gelegt.“ Nun wundere man sich, warum es heute zu keinem Abschluss gekommen sei.