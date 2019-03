Bankangestellte drohen mit Warnstreiks

Drei Verhandlungsrunden sind bereits ergebnislos zu Ende gegangen. Sollten sich Arbeitgeber- und Arbeitnehmervertreter auch am 26. März nicht auf einen neuen Kollektivvertrag für Bankangestellte einigen, drohen nun Warnstreiks. Diese Kampfmaßnahmen kündigten die Betriebsräte großer Banken in Österreich nach einer öffentlichen Betriebsversammlung am Dienstag in Wien an. Die Arbeitnehmer fordern eine Lohnerhöhung um 4,1 Prozent und ein verbessertes Dienstrecht.