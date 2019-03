US-Schulmassaker fordert zwei späte Todesopfer

Die 19-jährige Sydney Aiello starb am 17. März - eine ihrer Freundinnen war bei dem Attentat unter den 17 Opfern gewesen. Aiellos Eltern zufolge litt ihre Tochter unter Schuldgefühlen und einer posttraumatischen Belastungsstörung. Ein zweiter Schüler, dessen Name nicht bekannt gegeben wurde, starb am vergangenen Samstag. Der Teenager ging in die zehnte Klasse.