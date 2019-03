260 Kärntner Soldaten gehen in den Kosovo

Für die Frauen und Männer geht es ab Sonntag nämlich in den 40. Kosovoeinsatz. Noch am Donnerstag fand dazu die letzte Einsatzübung statt. Bei der Verabschiedung verwies Mario Kunasek auch auf seine Zeit im Kosovo zurück und sprach allen Soldaten nochmals ein großes Lob aus und wünschte ihnen in den nächsten sechs Monaten im Ausland viel Glück.