Kampf um die höchsten Polizeiposten eröffnet

Das Ganggeflüster im Palais Modena, dem Sitz des Innenministeriums in der Herrengasse in der Wiener City, ist unüberhörbar. Unter den bis zum Fristende am Freitag eingegangenen 16 Bewerbungen (manche doppelt) für die österreichischen Polizei-Attachés in den USA, Großbritannien und China befindet sich unter anderem niemand Geringerer als die derzeitige Generaldirektorin für die öffentliche Sicherheit. Sie ist eine Kandidatin für die Stelle des Verbindungsbeamten in Washington. Michaela Kardeis wäre eigentlich auf fünf Jahre bzw. noch bis September 2022 bestellt.