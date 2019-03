„Freund Meischberger“: Erneut Wirbel um Dornauer

Tiroler Grüne: „Dornauer in Erklärungsnot“

Die Tiroler Grünen wiederum orteten bei Dornauer „Erklärungsnot“ ob des „amikalen“ Fotos mit „Wo war mei Leistung“-Meischberger. Verwunderlich sei, dass sich ein sozialdemokratischer Länderchef ausgerechnet mit Meischberger verbrüdere, so Klubobmann Gebi Mair - „während in Innsbruck die einst staatlichen Buwog-Wohnungen an allen Ecken und Enden für leistbares Wohnen fehlen und die Privatisierung die Preisspirale beschleunigt hat“. Mit der „öffentlichen Zur-Schau-Stellung“ falle Dornauer aber auch der SPÖ-Bundespartei erneut in den Rücken. „Es scheint zur Gewohnheit zu werden, dass Dornauer SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner in Erklärungsnot bringt“, so Mair.