Dornauer springt ins nächste Sexismus-Fettnäpfchen

Den gewünschten Erfolg brachten diese Aussage jedenfalls nicht, im Handumdrehen kam Kritik aus allen Ecken - und nicht nur von der politischen Konkurrenz. SPÖ-Bundesfrauenvorsitzende Gabriele Heinisch-Hosek erklärte gegenüber dem „Kurier“: „Für die SPÖ-Frauen gilt auch in dieser Frage: Diese Aussage ist inakzeptabel. Das habe ich Georg Dornauer auch persönlich so vermittelt.“ Die Chefin der Sozialistischen Jugend, Julia Herr, stößt ins selbe Horn: „Solche Aussagen und Sexismus haben in der SPÖ keinen Platz.“