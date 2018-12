Vertrauensfrage in SP Tirol: Frauen gegen Dornauer

Yildirim: „Können derartige Sager nicht tolerieren“

Auch Yildirim rechnete damit, dass Dornauer am Montag bestätigt wird. Das Ergebnis dürfte aber jedenfalls schlechter ausfallen als noch vor zwei Wochen. Damals wurde der 35-Jährige vom Landesparteivorstand mit nur einer Gegenstimme zum Nachfolger von Elisabeth Blanik an der Spitze der Landes-SPÖ designiert. „Ein zweites Mal bekommt er mein Vertrauen nicht mehr“, so die Tiroler SPÖ-Nationalratsabgeordnete. Dies sei auch eine „Glaubwürdigkeitsfrage“, so Yildirim: „Schließlich solidarisieren wir uns mit Frauen, daher können wir derartige Sager nicht tolerieren.“