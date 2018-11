Tiroler SPÖ-Chef sorgte bereits für Kondom-Eklat

Interne Kritik wird immer lauter

Unterdessen wird die interne Kritik an Dornauer wegen seines sexistischen Sagers in der jüngsten Landtagssitzung immer lauter. Wie berichtete, sagte Dornauer dort in Richtung der krankheitsbedingt verhindert gewesenen grünen Landesrätin Gabriele Fischer, dass er sich diese „nicht in der Horizontalen vorstellen“ wolle.