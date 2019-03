Schwab nach Sensationsstart in Malaysia Dritter

Schwab profitierte am Äquator bei Temperaturen von bis zu 35 Grad von seiner frühen Startzeit, kassierte nach einem Dreiputt aber gleich am Auftaktloch ein Bogey. Es blieb an diesem Tag der einzige Schlagverlust für den 24-jährigen Steirer, der auf den restlichen 17 Löchern mit sieben Birdies glänzte. Ebenfalls eine 66 spielte auf dem score-freundlichen Platz dank u.a. neun Birdies auf den ersten elf Löchern Angelo Que von den Philippinen.