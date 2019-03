Iran wacht bei UNO über Schutz von Frauenrechten

Rehman prangerte außerdem die Todesstrafe für Minderjährige im Iran an. In keinem anderen Land der Welt würden so viele junge Menschen getötet, sagte er. Seit 2013 seien mindestens 33 unter 18-Jährige hingerichtet worden, 85 Minderjährige säßen noch in Todeszellen. Mädchen gelten nach seinen Angaben schon mit neun Jahren als strafmündig, Buben mit 15 Jahren.