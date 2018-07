Teenager (17) im Iran wegen Tanzvideos verhaftet

Moralwächter des Landes empört

Die heftigen Reaktionen der Iraner richteten sich sowohl gegen die Justiz und Moralwächter des Landes, als auch gegen den IRIB-Sender, wie das Nachrichtenportal Ensafnews am Sonntag berichtete. Die Justiz solle sich lieber um die Korruptionsfälle in Milliardenhöhe kümmern, so der Tenor. Andere sind der Auffassung, dass nicht das junge Mädchen, sondern die Männer, die sich solche Videos anschauen, verhaftet werden müssten. Außerdem, so User im Netz, seien solche Reue-Aktionen eines weinenden Mädchens im Staatsfernsehen abscheulich.