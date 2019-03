Arnautovic selbstbewusst: „Es gibt keine Krise!“

Bei seiner Rückkehr in die Stammelf am vergangenen Samstag im Heimspiel gegen Huddersfield wurde Arnautovic beim Stand von 1:3 unter Pfiffen des Publikums ausgetauscht, sein Klub gewann noch 4:3. Der Zuversicht des Wieners für die EM-Qualifikationspartien am Donnerstag in Wien gegen Polen und am Sonntag in Haifa gegen Israel tat dies keinen Abbruch. „Ich bin fit, ich bin happy“, sagte der 29-Jährige am Dienstag in Wien. Die Vorfreude auf die anstehenden Aufgaben war bei Arnautovic spürbar. „Die Nations League im letzten Jahr war auch etwas Wichtiges, aber ich würde ihr nicht das Ranking einer Quali geben.“ Die Gruppe mit Polen, Slowenien, Israel, Nordmazedonien und Lettland sei „machbar, doch Polen ist der Favorit in der Gruppe und auch alle anderen Mannschaften sind stark.“