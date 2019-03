Kasachstans „Führer der Nation“ tritt zurück

Nach fast drei Jahrzehnten an der Staatsspitze hat Kasachstans autoritär regierender Langzeitpräsident Nursultan Nasarbajew überraschend seinen Rücktritt angekündigt. Der 78-Jährige Staatschef des zentralasiatischen Landes kündigte seinen Amtsverzicht am Dienstag in einer Fernsehansprache an. „Ich habe die Entscheidung getroffen, mein Mandat als Präsident niederzulegen“, sagte Nasarbajew. Der „Führer der Nation“ hatte Kasachstans höchstes Staatsamt seit der Unabhängigkeit der früheren Sowjetrepublik im Jahr 1991 inne. Zuvor war er dort bereits Chef der allmächtigen Kommunistischen Partei gewesen.