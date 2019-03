Steirerin (47) bedrohte Lebensgefährten mit Messer

Betrunkene am Boden fixiert

Doch als die Beamten die stark betrunkene Frau auf den Streit ansprachen, sprang sie auf, lief in die Küche und holte ein Gemüsemesser mit einer etwa zehn Zentimeter langen Klinge. Damit wollte sie in Richtung ihres Lebensgefährten laufen, konnte von den Polizisten aber daran gehindert werden. Sie entrissen der Frau das Messer und fixierten sie am Boden. Die 47-Jährige wurde festgenommen und kam in die Justizanstalt Graz-Jakomi.