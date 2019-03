Prozess nach Sex-Attacke: Eklat um Eid auf Koran

Der Iraker legte einen Koran vor und forderte, dass die Zeugen darauf vereidigt werden - was vom Vorsitzenden freilich abgelehnt wurde. Dann bekannte sich der Mann nicht schuldig. Er habe nie Probleme gemacht, alle würden ihn mögen. Das Opfer habe ihn zuerst geküsst, so der Beschuldigte. Das glaubte der Senat nicht. Am Ende stand ein Schuldspruch: zwei Monate bedingt und 500 Euro Geldstrafe. Der Flüchtling nahm die Strafe an.