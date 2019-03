Wal mit 40 Kilo Plastik im Magen qualvoll verendet

Greenpeace: „Dieser Wal ist ein Warnsignal“

Auch Greenpeace ist derzeit mit der „Rainbow Warrior“ vor der philippinischen Küste unterwegs und hält die Plastikverschmutzung vor Ort fest. Gegenüber krone.at meinte Meeresexperte Lukas Meus: „Immer mehr Plastik sammelt sich in unseren Meeren. Eine Plastikflasche braucht schätzungsweise 400 Jahre, um abgebaut zu werden. Für die Meeresbewohner ist das ein Desaster. Sie verwechseln Plastik mit Nahrung, und so kommt der Müll in ihre Mägen. Dieser Wal mit 40 Kilo Plastik im Magen muss ein Warnsignal an Regierungen weltweit sein. Sie müssen endlich konkrete Maßnahmen gegen die globale Plastikflut unternehmen. Greenpeace wird nicht lockerlassen, bis Wale und andere Meerestiere vor der Plastikkatastrophe geschützt sind.“