Am Flughafen Lyon parken Roboter die Autos ein

Im Video oben ist zu sehen, wie das funktioniert. Der Passagier reserviert seinen Parkplatz zuvor per Mail, kommt mit dem Auto zum Flughafen und stellt es in die Box. Am Touchscreen wird die Ankunft signalisiert, anschließend erfolgt alles vollautomatisch. Der Roboter kommt, nutzt ein Hebegestell zum Abtransport des Autos und bringt dieses auf den Parkplatz. Wird es wieder abgeholt, stellt er es rechtzeitig wieder in die Box.