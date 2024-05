Diebe stahlen in Tirol 100 Kilo schweren Tresor

Aufsehenerregender Einbruch in der Nacht auf Sonntag in Tirol! Unbekannte Täter sind in das ARBÖ-Gebäude in Telfs (Bezirk Innsbruck-Land) eingedrungen und haben dort unter anderem einen 100 Kilogramm schweren Tresor gestohlen. Dieser wurde am Sonntagnachmittag ungeöffnet in der nahen Arzbergklamm gefunden.