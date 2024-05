SO darf Bezos-Verlobte Sanchez nicht zur Met-Gala!

Lauren Sanchez, die Verlobte von Jeff Bezos, zeigt gerne, was sie hat. Ob bei der Oscar-Party oder beim Dinner im Weißen Haus, die 54-Jährige geizte in diesem Jahr keine Sekunde mit ihren Reizen. Für die Met-Gala 2024, die Montagnacht in New York über die Bühne geht, lässt Anna Wintour ihr das nicht durchgehen. Für sie gab es ein Po- und Busen-Verbot!