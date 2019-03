Grabner hält mit Arizona trotz Pleite Playoff-Kurs

Grabner erzielte im sechsten Spiel nach seinem Comeback nach einer langwierigen Augenverletzung in 17:49 Minuten Eiszeit keinen Scorerpunkt. Für beide Coyotes-Treffer zeichnete Alex Galchenyuk verantwortlich. Arizona behauptete zehn Spiele vor Ende des Grunddurchganges Platz acht in der Western Conference. Im Rennen um das letzte Wild-Card-Ticket für die Play-offs liegen die Coyotes vorerst zwei Punkte vor den Minnesota Wild, die sich gegen die New York Rangers mit 5:2 durchsetzten.