San Antonio mit Pöltl feiert achten Sieg in Serie

Die San Antonio Spurs sind in der NBA weiterhin nicht zu stoppen. Das Team des Wieners Jakob Pöltl feierte am Samstag mit einem 108:103 gegen die Portland Trail Blazers den mittlerweile achten Sieg in Serie. Der Center steuerte acht Punkte, sechs Rebounds, einen Assist und neuerlich fünf blockierte Würfe in 24:32 Minuten Spielzeit bei.