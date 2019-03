Export-Steirer als Star im Hamburger Hafen

„Dabei war ich kein Bub, der mit zehn schon vom Schiffefahren geträumt hat“, erinnert sich Neubacher. Nach der Handelsschule verschlug es ihn zunächst in die Gastronomie, ins Hotel Post in Lech am Arlberg, wo er Kellner lernte. Dort bediente er eines Tages ein Ehepaar, das auf der Insel Norderney Hotels betrieb und den jungen, feschen Steirer vom Fleck weg engagierte. „Ich war 18 und hab’ gedacht: Warum nicht an die Nordsee?“