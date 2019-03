Hamilton pfeilschnell: Vettel kann nicht mithalten

Mercedes ist überraschend dominant in die Formel-1-Saison gestartet. Lewis Hamilton und Valtteri Bottas beherrschten am Freitag den ersten Trainingstag in Melbourne. Hamilton fuhr in beiden Sessions Bestzeit, bei seiner schnellsten Runde des Tages lag er 0,048 Sekunden vor seinem Teamkollegen. Die Konkurrenz war aber schon mehr als acht Zehntelsekunden zurück.