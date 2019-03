Hausbesitzer besorgt: Spähen Einbrecher Ziele aus?

In einigen Fällen wurden auch die Bewohner der Gebäude regelrecht herausgeklingelt und mit mitleidigen Geschichten um Spenden angebettelt. Eine andere Bürgerin wiederum weiß zu berichten, dass die unbekannten Männer schon in Oberwart durch aggressives Ansprechen von Personen aufgefallen sein sollen. „Bei verdächtigen Wahrnehmungen am besten die Exekutive verständigen. Auf keinen Fall den Helden spielen“, heißt es dazu von der Polizei.