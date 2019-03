Containerschiff gesunken: Ölteppich vor Frankreich

Der aus Hamburg kommende und unter italienischer Flagge fahrende Frachter war am Montag in Brand geraten und schließlich am Dienstag rund 330 Kilometer von der französischen Küste entfernt in der Biskaya gesunken. Die 27 Menschen an Bord des Schiffes, das auf dem Weg nach Casablanca in Marokko war, wurden vom britischen Kriegsschiff HMS Argyll gerettet.