Kanzler wagt sich heute nach Lehen

Preuner will den Besuch des Kanzlers heute in Lehen als Wertschätzung für das ÖVP-Team und vor allem als Signal an die dortigen Bürger verstanden wissen: „Wir haben den Stadtteil nicht vergessen.“ Am vergangenen Sonntag gewann die Volkspartei in der roten Hochburg mehr als 20 Prozent und kam bis auf 172 Stimmen an die SPÖ heran.