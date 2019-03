Einbrecher stemmten Loch in Mauer des Supermarktes

Die Einbrecher stemmten ein Loch in die Außenmauer des Geschäftsgebäudes und gelangten so in die Personalräume, wo sie einen Kaffeeautomaten aufbrachen. Zuvor hatten sie versucht, eine Sicherheitstür aufzuschneiden und die Mauer in einer Höhe von drei Metern aufzustemmen. Außerdem wollten sie an vier Stellen vom Personalraum in den Lagerraum eindringen. Die Höhe des Sachschadens steht noch nicht fest.