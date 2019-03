Ring löst IS-Alarm bei Event in Nobelkaufhaus aus!

Eklat am Donnerstagabend in einem Wiener Nobeleinkaufszentrum an der Ringstraße. Im Zuge einer Veranstaltung rund um den politischen Islam sorgte ein junger Mann für einen Polizeieinsatz. Er trug einen laut Gesetz illegalen Ring mit IS-Symbol. Es wurde Anzeige erstattet. Der Verfassungsschutz ermittelt nun.