Das dürfen ORF-Mitarbeiter auf Social Media NICHT

ORF-Generaldirektor Alexander Wrabetz hat am Freitag die bereits seit Längerem diskutierten „ORF-Social-Media-Leitlinien“ vorgelegt und auch gleich eine entsprechende Dienstanweisung an die Belegschaft des öffentlich-rechtlichen Senders übermittelt. ORF-Mitarbeiter sollen künftig bei Äußerungen auf Twitter oder Facebook auf Objektivität, Ausgewogenheit und Glaubwürdigkeit achten, so die Vorgabe. Außerdem mahnt Wrabetz seine Mitarbeiter, dass sie „eine besondere Verantwortung“ trügen. Demonstrative Sympathie oder Antipathie mit politischen Institutionen, deren Vertretern oder Mitgliedern sind übrigens nicht mehr zulässig, heißt es.