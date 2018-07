Steger: „Es geht hier um den Ruf des ORF!

Jedoch sollen diese von der „Unternehmensführung mit den Redakteuren gemeinsam formuliert werden. Auf Basis der Gesetze und der Geschäftsordnung“, so Steger. „Ein Erziehungsprozess soll in Gang kommen und Journalisten selbst darüber nachdenken, was sich gehört.“ „Es geht hier nicht um Parteipolitisches, sondern um den Ruf des ORF“, so Steger weiter.