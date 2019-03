Studie alarmiert: Pension als Frauen-Armutsfalle

Anlässlich des Frauentages legte der Hauptverband der Sozialversicherungsträger eine alarmierende Studie zu einem längst bekannten Problem vor: Jede zweite Frau in Pension, so die Erhebung, bekommt so niedrige Bezüge, dass sie unter der offiziellen Grenze für Armutsgefährdung liegt. Im Schnitt beträgt die Median-Pension von Frauen - sprich: die Hälfte bekommt mehr, die Hälfte weniger -1133 Euro pro Monat. Zum Vergleich: Bei Männern ist diese doppelt so hoch.