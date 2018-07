Lohnschere: Frauen erhalten um 43% weniger Pension

Der Tag, an dem Männer so viel verdient haben wie Frauen erst am Jahresende, liegt im Oktober. Bei der Pension ist die Schere noch größer: Im Vergleich zu Männern müssen Frauen ab Samstag ohne Geldleistung auskommen - sie erhalten insgesamt um 43 Prozent weniger Pension. Anfang September startet eine neue Initiative für mehr Lohngerechtigkeit.