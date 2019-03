Neuer Fernbus-Bahnhof kostet 70 Millionen Euro

Jetzt ist es fix: Der neue Wiener Fernbus-Bahnhof wird beim Dusika-Stadion im zweiten Bezirk errichtet. Die Stadt Wien präsentierte am Mittwoch die Pläne. Das Terminal soll bis zu 36 Haltestellen haben und in fünf Jahren in Betrieb gehen. Die An- und Abfahrt erfolgt unterirdisch. Kosten: 70 Millionen Euro.