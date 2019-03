Frau überholt Männer-Kollegen: Rennen unterbrochen

Frauenlauf begann zehn Minuten später, aber Hanselmann zu schnell

Denn der Frauenlauf, der zehn Minuten nach dem der Männer begann, sah die Schweizerin Nicole Hanselmann klar in Führung. Sie setzte zu einer Flucht an, schon bald hatte sie einen zweiminütigen Vorsprung vor dem Feld. Bei Hanselmann lief es so gut, dass sie das Begleit-Auto hinter dem Feld der Männer einholte. Die Jury beschloss daraufhin, das 30 Kilometer-Rennen zu unterbrechen, denn das Herren-Teílnehmerfeld behinderte die Schweizerin in ihrer Fortbewegung, so konnte sie nicht weiter davonziehen.