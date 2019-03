„Bin sehr dankbar, dass du mich eingeladen hast“

Der Opernball hat Richard Lugner heuer selig gestimmt, sein diesjähriger Stargast Elle Macpherson erwies sich nämlich als ein wahrer Glücksgriff. „Sie ist eine Traumfrau. Sie ist wunderhübsch, sie ist nett und sie ist pünktlich. So eine Frau findet man nur alle hundert Jahre“, kam der Opernball-Zampano am Donnerstagabend aus dem Schwärmen gar nicht mehr heraus. Denn im Gegensatz zu so vielen seiner anderen Gäste nahm „The Body“ den Auftritt an der Seite des 86-Jährigen gelassen, schenkte allen stets ein herzliches Lächeln - selbst im Gedränge auf der Feststiege und später vor der Loge.