Kein Lebenszeichen von vermisster Millionärsfrau

Neun Millionen Euro Lösegeld gefordert

Die mittlerweile 69 Jahre alte Anne-Elisabeth Hagen verschwand am 31. Oktober aus der bescheidenen Villa in Lorenskog bei Oslo. Es wurde ein handschriftlicher Brief hinterlassen, in dem neun Millionen Euro Lösegeld in einer Kryptowährung gefordert wurden. Damit der Frau nichts zustoße, dürfe die Familie allerdings nicht die Polizei einschalten. Tom Hagen, einer der reichsten Männer Norwegens, wandte sich dennoch an die Exekutive.