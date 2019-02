Am Katschberg wird ein doppeltes Jubiläum gefeiert

„Als ich die Skischule in St. Michael übernommen habe, musste ich in Zell am See zu einer Eignungsprüfung antreten, dabei hatte ich bereits die staatliche Prüfung zum Skilehrer abgelegt“, erinnert sich Otto Grossegger sen. an alte Zeiten: „Für die Tiroler und Salzburger Skilehrer waren wir Bademeister. Wir wurden nicht ernstgenommen.“