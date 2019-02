Autosport-Präsident von Generalsekretär erschossen

Er rettete das Leben von seinem Mörder

Laut der serbischen Tageszeitung „Blic“ war es ausgerechnet Mirko Butulija, der seinem Mörder vor zwei Jahren das Leben rettete. Die Zeitung schrieb von dem Vorfall: Djudjew sei bei einem Geschäftsessen in den Fluß gefallen und drohte zu ersticken. Butulija sprang ihm ohne zu zögern nach und rettete ihn. Wer hätte damals an so eine tragische Wende gedacht.