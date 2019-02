Spanier tötet Mutter, zerstückelt und isst sie

Das entsetzliche Verbrechen erschüttert selbst erfahrene Mordermittler: In Spanien ist ein 26-Jähriger festgenommen worden (Video oben), der seine Mutter getötet, zerstückelt und Leichenteile gegessen haben soll. Die sterblichen Überreste der 66-Jährigen wurden in kleinen Plastikbehältern überall im Haus verteilt gefunden, erklärte die Madrider Polizei am Freitag.