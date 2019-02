Dopingsünder Dürr: Attacken von deutschen Athleten

Der Niederösterreicher, der bei Olympia 2014 positiv auf Epo getestet und danach gesperrt worden war, hatte vor einem Monat in einem ARD-Bericht ausführlich über seine eigenen Blutdoping-Praktiken berichtet. Dürr hatte in dieser Saison vergeblich versucht, sich für die derzeit laufende WM in Seefeld zu qualifizieren.